Latteria Soligo, pizza al granchio blu e mozzarella Stg per i 140 anni di storia

Qualità, territorio e innovazione in una storia aziendale lunga 140 anni. Latteria Soligo ha presentato lunedì 25 settembre alcune importanti novità, a partire dalla presenza il prossimo weekend a Caseus 2023, evento sempre più internazionale che sabato 30 settembre e domenica 1° ottobre porterà a Piazzola sul Brenta il meglio delle produzioni lattiero-casearie locali, nazionali ed europee. Alla manifestazione, promossa dalla Regione Veneto ed organizzata da Aprolav, oltre alle proprie produzioni di qualità, Soligo proporrà due imperdibili show in cui, grazie alla maestria del pizzaiolo Mirko Fariello, la sapidità del Granchio Blu incontrerà la dolcezza della Mozzarella STG (Specialità tradizionale garantita) firmata Soligo. Un abbinamento che, dal mare alle Prealpi, saprà raccontare il territorio veneto.

Prosegue anche il lavoro di consolidamento del brand, attuato sia con un ampliamento della rete di distribuzione che mediante la comunicazione diretta al pubblico: un dialogo con il consumatore che ha portato la Latteria sociale a sbarcare sul canale televisivo Food Network, dove i prodotti Soligo saranno protagonisti della nuova stagione di "Senti che fame! Nonna pensaci tu", format condotto da Anna Moroni e Sandra Milo. Le due protagoniste prepareranno ricette della tradizione e piatti della loro infanzia, in purezza o rivisitandoli, utilizzando i “prodotti perfetti” di Soligo, all’insegna di una alimentazione sana ed equilibrata. Una vicinanza al consumatore che da oggi, grazie alla tecnologia, porterà i prodotti Soligo nelle case di tutti gli italiani. Oggi, infatti, il presidente della Latteria, Lorenzo Brugnera, affiancato da Giuseppe Carraro, coordinatore commerciale dell’Udinese Calcio (di cui Soligo è partner ufficiale), ha inaugurato ufficiale il nuovissimo sito di e-commerce, progettato e costruito dalla web agency Geppa srl di Oderzo. Un nuovo strumento che consentirà a chiunque di acquistare, in pochissimi passaggi, tutta la qualità Soligo che arriverà a casa propria in sole 24-48 ore.

Il commento

«Oggi presentiamo tante novità, con le quali proseguiamo il nostro cammino nella direzione indicataci dai padri fondatori della Latteria, 140 anni fa - conclude Lorenzo Brugnera, presidente di Latteria Soligo -. Un percorso lungo, in cui abbiamo affrontato, ed affrontiamo, tante difficoltà, come quelle attuali legate al costo delle materie prime. Ma il nostro impegno primario continua ad essere quello di fare bene il nostro lavoro, innovandoci continuamente per offrire sempre prodotti perfetti».