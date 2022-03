Ucraina, la distilleria Bottega trova alloggio a 37 rifugiati

L'azienda Bottega, cantina e distilleria di Bibano di Godega, a distanza di due settimane dall'annuncio, ha trovato alloggio a 37 profughi provenienti dall'Ucraina, per lo più donne e bambini.

Il titolare Sandro Bottega commenta: «Non è stato facile trovare appartamenti in affitto in quanto i proprietari spesso non accettano la locazione per un periodo limitato, ma richiedono tassativamente un impegno per almeno due anni. Diciamo che la carità cristiana non è da tutti. Abbiamo avuto appoggio invece da altri imprenditori e in particolare da Marina Salomon che ha ospitato 10 persone addirittura nella sua casa: un esempio di solidarietà e di collaborazione. La speranza è che la guerra finisca presto, ma nel frattempo bisogna cercare di dare una mano a chi è in difficoltà e noi faremo sicuramente la nostra parte. Vogliamo essere di esempio e di stimolo anche per gli altri. Ringraziamo le autorità locali che ci hanno appoggiato in questo sforzo, consapevoli che il loro impegno sarà sempre più importante nel futuro».

Le parole di Zaia

«Quello di Sandro Bottega è un atto di solidarietà e collaborazione, che spinge tutti noi ad essere solidali in un momento cupo della storia contemporanea» conclude il presidente della Regione Veneto. «L'imprenditore trevigiano ha mantenuto la sua promessa, dimostrando una generosità ed un altruismo che ben rappresentano il carattere di tutti i veneti. A lui va il mio ringraziamento per aver dimostrato come si possa essere imprenditori al di là dell'accezione comune e oltre la dimensione produttiva di un’azienda, essendo di esempio per tutta la società».