Chiuso il bando di Asolo Art Film Festival: 600 film arrivati da 58 Paesi

Si chiude con successo il bando di partecipazione alla 39esima edizione di Asolo Art Film Festival diretta dal regista Thomas Torelli. Sono 600 i film arrivati, provenienti da 58 Paesi in tutto il mondo. Un risultato importante che lascia intendere che il contesto culturale e artistico globale non si è mai fermato, anzi è in trepida attesa di ripartire e mostrarsi. Tra le opere ricevute, i selezionatori ne hanno scelte 77 che sono state così ammesse alla selezione finale. Una scelta non affatto semplice, dato l’alto livello delle opere che forniscono uno sguardo nuovo e permettono di approfondire vari linguaggi dell’arte, nella loro applicazione all’universo del cinema.

77 le opere selezionate

I 77 film selezionati restituiscono quindi un mosaico dei diversi modi di esprimere cinematograficamente l’arte, rispondendo a quanto richiesto dal bando. Le due storiche sezioni “Film sull’arte” e “Film d’Arte” si dimostrano sempre catalizzatrici di grande interesse.

La prima, “Film sull’arte” comprende film e documentari dedicati all’arte in tutte le sue forme: dall’arte visiva ai settori di architettura e urbanistica, dalla danza alla musica; e poi ancora teatro, design, biografie, lavori di ricostruzione storica e interpretazione critica sui protagonisti dell’arte. Chi invece si è concentrato sui “Film d’Arte” ha proposto opere audiovisive prodotte con ogni sorta di tecnologia, usata come strumento di espressione artistica. La sezione racchiude anche video d’arte, video di danza e d’animazione, oltre che i music video: video musicali di massimo 10 minuti, realizzati con qualsiasi tecnica, ma sempre con un approccio legato al film d'arte.

Non meno attenzione è stata dedicata alle Sezioni Speciali fuori concorso: quella incentrata sul tema del festival “Fai della tua vita un’opera d’arte”, la sezione “Italiae” che vuole rendere onore al patrimonio artistico nazionale, e la sezione “Espressioni prime” riservata agli studenti delle Accademie d’Arte, delle Scuole di Cinema e delle Università nazionali e internazionali. Dato il gran numero di opere relative a quest'ultima sezione è stata creata una sottocategoria denominata “Nuovi Linguaggi”, a testimonianza del fermento artistico e degli apporti inediti che queste opere trasmettono.

Le date

Il perdurare delle difficoltà a seguito dell’emergenza pandemica ha indotto l’organizzazione a rivedere le date dell’evento e il Festival, inizialmente stabilito a fine giugno, è stato posticipato agli utlimi giorni di agosto 2021. Nel dettaglio, tutti i film saranno visibili dal 23 al 29 agosto previa registrazione sul sito www.asoloartfilmfestival.com. Due i giorni del Festival in presenza: sabato 28 e domenica 29 agosto dove ad Asolo si terrà la Premiazione, la Proiezione dei film vincitori, l’assegnazione del Premio Duse e lo svolgersi di due tavole rotonde tematiche dal vivo. Il programma completo di Asolo Art Film Festival sarà a breve disponibile sul sito ufficiale: www.asoloartfilmfestival.

Il Festival

Asolo Art Film Festival, è la più antica rassegna al mondo dedicata ai rapporti tra cinema e arti visive. Fondato nel 1973 da Flavia Paulon, critica, saggista e funzionaria della Mostra del Cinema di Venezia con il sostegno, tutt’ora in essere, dell’amministrazione della città di Asolo. Nella sua storia ha ospitato personalità come Aimé Maeght, Ingrid Bergman, François Le Targat, Jean Rouch, Alberto Sordi, Monica Vitti, Golshifteh Farahani, Zubin Mehta e premiato cineasti e artisti come Andrei Tarkovskij, Alain Resnais, Henri Storck, Luciano Emmer, Adrian Maben, Mario Martone, Saul Bass, Liu Zchenchen, Valeria Golino, Ismael Ivo. AAFF esplora la ricerca e la sperimentazione dei vari linguaggi artistici applicati all’immagine in movimento. Molta attenzione è riservata ai nuovi fermenti provenienti dai giovani artisti delle università ed accademie d’arte. L’edizione 2021 è organizzata sotto la Direzione Artistica del regista Thomas Torelli.