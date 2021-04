Messa di Pasqua speciale al Sartor: don Alberto e il coro della struttura nel giardino sensoriale

Per i giorni di Pasqua, invece, gli operatori sono pronti a gestire le videochiamate di auguri tra ospiti e famigliari

Una messa di Pasqua speciale per allietare gli ospiti e il personale della struttura. È quella realizzata al Centro Servizi alla Persona Domenico Sartor di Castelfranco Veneto, in occasione della Settimana Santa. Approfittando delle giornate di sole, la celebrazione è stata organizzata all’esterno, nel Giardino Sensoriale che si trova al centro della struttura, permettendo così agli ospiti di vivere una giornata all’aria aperta). Don Alberto ha officiato la cerimonia, mentre il Coro delle Voci del Sartor ha emozionato con un repertorio di brani cari a tutti gli anziani. Per i giorni di Pasqua, invece, gli operatori sono pronti a gestire le videochiamate di auguri tra ospiti e famigliari.

«Una celebrazione emozionante, questa volta all’interno del nostro Giardino Sensoriale. Abbiamo voluto far respirare l’aria aperta ai nostri ospiti viste le giornate di sole -spiegano la direttrice e il presidente del Sartor, Elisabetta Barbato e Maurizio Trento- il nostro coro ci ha poi regalato una serie di brani che hanno scaldato il cuore sia agli anziani che a tutto il personale».