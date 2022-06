Dune 2, il seguito del kolossal sarà girato alla Tomba Brion

Il seguito del kolossal "Dune", film vincitore di ben 6 premi Oscar, verrà girato in parte a San Vito di Altivole, nella pedemontana trevigiana. La tomba Brion, celebre monumento funebre progettato dall'architetto Carlo Scarpa, ha convinto il regista canadese Denis Villeneuve a scegliere la provincia di Treviso per le riprese, blindatissime, che dovrebbero prendere il via già nelle prossime settimane. L'uscita del film, infatti, è prevista per l'autunno dell'anno prossimo e le prime riprese sono già iniziate.

La tomba Brion, nel cimitero di Altivole, era stata commissionata a Carlo Scarpa nel 1969 da Onorina Tomasin-Brion per onorare la memoria del marito Giuseppe, fondatore della Brionvega, l'azienda di elettrodomestici che ha fatto la storia del design industriale italiano. Recentemente restaurata, la tomba è un connubio di arte veneziana e filosofie orientali la cui struttura ricorda per molti versi le ambientazioni del primo film, immaginate dall'autore della saga di Dune, Frank Herbert. Per la provincia di Treviso un'occasione unica di diventare cornice di uno dei film più attesi e importanti dei prossimi mesi. Nel cast del secondo capitolo della saga sono stati confermati gli attori Timothée Chalamet, Zendaya e Javier Bardem.