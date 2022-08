Eni, il gattino nato con sei zampe ora cammina normalmente

Solo pochi mesi fa, a marzo 2022, la storia del suo salvataggio aveva commosso l'intera provincia di Treviso. Oggi il gatto Eni è diventato un micio come tutti gli altri ma con un passato e una storia a dir poco speciali.

Il cucciolo era stato abbandonato da mamma gatta e rischiava di morire in poche ore dal momento che gli era stato negato il latte per nutrirsi. Salvato in extremis dal dottor Marco Martini che si era rifiutato di sopprimerlo, Eni è stato sottoposto a un'operazione finora unica in Italia. Dopo aver raggiunto i quattro mesi d'età, il dottor Martini e Gianluca Magli, chirurgo ortopedico di fama nazionale, hanno deciso di operarlo per dargli una vita il più possibile normale. La TAC ha permesso ai medici di scoprire che i due arti in più, quelli morti, erano i posteriori. L'intervento è durato più di due ore ma è andato a buon fine. Oggi Eni cammina su 4 zampe e, grazie ad Enpa Treviso, è stato affidato ad una nuova padrona, Loredana, residente a Col San Martino. A parte qualche controllo in futuro, non saranno necessari altri interventi. Già in questi giorni Eni ha iniziato a giocare e familiarizzare con l'altro gatto della sua nuova padrona. I medici che lo hanno operato gli hanno regalato per davvero una nuova vita. L'epilogo migliore che potesse essere scritto per questa storia.