Martedì al cinema con tre euro, i film da non perdere a Treviso

Terzo appuntamento martedì 21 marzo nelle sale di Treviso e provincia con le proiezioni dell’edizione 2023 de "La Regione ti porta al cinema con tre euro - I martedì al cinema”, progetto pluriennale realizzato in collaborazione tra Regione, Fice delle Tre Venezie e l’Unione Interregionale Triveneta Agis.

A Treviso il Multisala Edera propone, alle 16.30, 18.15, 20.15 e 22, la visione a costo ridotto del film "La notte del 12" di Dominik Moll. In provincia il Multisala Hesperia di Castelfranco Veneto punta invece alle 18.30 e 21.15 su “Magic Mike - The last dance” di Steven Soderbergh. Un bel film italiano al Cinema Cristallo di Oderzo dove, alle 20.30, inizia la proiezione di “Astolfo” di Gianni Di Gregorio con Stefania Sandrelli. Anche il Multisala Verdi di Vittorio Veneto punta sulle produzioni italiane proponendo alle 16.45, 19.10 e 21.30, il film "L'ultima notte di Amore" di Andrea Di Stefano con Pierfrancesco Favino.

Dalla Notte degli Oscar, dove è stato premiato nelle categorie miglior attore protagonista e miglior trucco e acconciatura. arriva alle 18.00 e 20.40 al Multisala Cinergia di Conegliano “The whale” di Darren Aronofsky premiato per il Miglior attore protagonista. Al Multisala Manzoni di Paese troviamo alle 21 un altro film pluripremiato: "Gli spiriti dell'isola" di Martin McDonagh, vincitore di tre Golden Globe, due premi al Festival di Venezia e quattro premi Bafta. Ricchissima, infine, la proposta del Cinema Italia Eden di Montebelluna con sette titoli diversi tra cui scegliere. Alle 16.30 “Everything Everywhere All at Once” di Daniel Kwan e Daniel Scheinert, film trionfatore all’ultima Notte degli Oscar 2023 nelle categorie miglior film, miglior regia, migliore sceneggiatura originale, migliore attrice protagonista, migliori attore e attrice non protagonisti e miglior montaggio. Alle 16.40 (e alle 21.30) è il turno di “Acqua e anice” di Corrado Ceron, “road movie da balera” che racconta la storia di Olimpia, una leggenda del liscio che a 70 anni suonati decide di rimettere in strada il furgone della sua orchestra. Si prosegue alle 16.50 all’insegna del cinema di animazione con “Mummie a spasso nel tempo” di Juan Jesús García Galocha. Altro film da Oscar alle 18.40 con “The whale” di Darren Aronofsky. Alle 18.45 troviamo “Creed III” di Michael B. Jordan. Gli appassionati del genere horror saranno accontentati alle 19.10 dalla proiezione di “Scream VI” (USA, 2023, 123’) di Matt Bettinelli-Olpin e Tyler Gillett. La programmazione si chiude infine alle 21.15 con “L'ultima notte di Amore” di Andrea Di Stefano.