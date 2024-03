“Il Tempo Guadagnato”, sostegno e sollievo alle famiglie di bambini e ragazzi con autismo

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Sabato 9 marzo alle ore 10 nella sala della parrocchia di Campolongo a Conegliano (via S. Francesco d’Assisi, 26) si terrà l'incontro pubblico di presentazione de “Il Tempo Guadagnato”, progetto volto a favorire l’inclusione delle persone con disabilità, in particolare con disturbi dello spettro autistico, con momenti educativi e ludici, e azioni di sollievo per le loro famiglie. Il progetto è articolato in quattro percorsi: Pomeriggi in libertà Weekend degli adulti A.M.A. Il Tempo Guadagnato Percorsi di supporto alla genitorialità nell'ambito dello spettro dell’autismo Nell’incontro, rivolto in particolare a famiglie, insegnanti, operatori, assistenti sociali, amministratori ed educatori del Distretto Pieve di Soligo dell’Ulss2, saranno presentati nel dettaglio i quattro percorsi. Il progetto è promosso da Comitato dei Sindaci del Distretto Pieve di Soligo dell’Ulss2, Anffas Sinistra Piave, Associazione Genitori de La Nostra Famiglia, e sostenuto da Fondazione di Comunità della Sinistra Piave Ets e Banca della Marca.