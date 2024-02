“Luoghi del Sacro tra Piave e Livenza”: 25 video alla scoperta dei tesori d’arte sacra

“Luoghi del Sacro in terra Unesco” diventa esperienza vincente e modello, e genera un’iniziativa importante e similare nell’area opitergina, mottense e veneziana facente parte delle Diocesi di Vittorio Veneto, Treviso e Concordia-Pordenone. “Luoghi del Sacro tra Piave e Livenza” si compone infatti di 25 video documentari che portano cittadini e turisti alla scoperta dei luoghi di culto della zona, valorizzandone il patrimonio artistico, storico e religioso. Il progetto è realizzato dalla Diocesi di Vittorio Veneto e l’Istituto “Beato Toniolo. Le vie dei Santi”, in collaborazione con la Diocesi di Treviso, il supporto tecnico di QDP News e il sostegno di Banca Prealpi SanBiagio, l’Istituto di Credito Cooperativo con sede a Tarzo, parte del Gruppo Cassa Centrale.

L’iniziativa è stata presentata nel corso di una conferenza stampa presso la parrocchia del Duomo di Oderzo, che ha visto gli interventi di mons. Pierpaolo Bazzichetto, abate e parroco del Duomo di Oderzo, don Andrea Dal Cin, Vicario Episcopale per il Coordinamento delle Attività Pastorali della diocesi di Vittorio Veneto, don Mirco Miotto, incaricato diocesano dell'Ufficio per l'Arte Sacra e i Beni Culturali Ecclesiastici della diocesi di Vittorio Veneto, dott.ssa Gianna Manzano, Marco Zabotti, Direttore Scientifico dell'Istituto "Beato Toniolo. Le vie dei Santi" e Carlo Antiga, Presidente di Banca Prealpi SanBiagio. Sono stati portati i saluti da parte dell’ing. Maria Scardellato, Sindaco della Città di Oderzo e Presidente Intesa Programmatica d'Area (IPA) Opitergino Mottense. Erano inoltre presenti in sala rappresentanze dei Parroci coinvolti nei video del progetto, nonché dei Sindaci e degli Assessori rappresentanti dell'IPA Opitergino Mottense, dei Comuni di Ceggia e di Torre di Mosto.

Il progetto si compone di venticinque video-episodi divulgativi della durata compresa tra i 3 e i 5 min, destinati a tutte le fasce di età, ma con un’attenzione particolare ai più giovani, caratterizzati da un linguaggio semplice e uno stile vivace e intrigante. Un lavoro frutto di ricerche e studi da parte di esperti di settore, per raccontare e valorizzare il patrimonio storico, artistico e culturale custodito nelle più suggestive architetture religiose nell’Opitergino Mottense (quattordici Comuni tra Portobuffolè, Fontanelle, Mansuè, Gorgo al Monticano, Meduna di Livenza, Motta di Livenza, Chiarano, Cessalto, Salgareda, Ponte di Piave, San Polo di Piave, Ormelle, Oderzo e Cimadolmo) e nella zona veneziana di Ceggia e di Torre di Mosto.

Il progetto presentato oggi a Oderzo si collega pienamente all’iniziativa “Luoghi del Sacro in Terra Unesco”, supportata da Banca Prealpi SanBiagio con l’obiettivo di promuovere l’arte religiosa del territorio delle Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene, nelle diocesi di Vittorio Veneto e Padova, oggi Patrimonio dell’Umanità UNESCO. Lanciato nel 2021, il progetto ha visto il coinvolgimento attivo di 29 Comuni facenti parte del sito UNESCO dell’Alta Marca Trevigiana, protagonisti di 51 clip dedicati alla promozione dei tesori d’arte sacra dell’area: un’esperienza immersiva, frutto di una cooperazione virtuosa tra tutti gli attori del territorio e di un impegnativo lavoro di ricerca e studio. A questa progettualità ha fatto seguito il documentario “Luoghi del Sacro” sulle dieci chiese più belle della Città di Treviso, presentato a settembre 2023.

I 50 luoghi di culto tra Opitergino Mottense, Ceggia e Torre di Mosto filmati, raccontati e citati nei 25 video:

Duomo di San Marco Evangelista a Portobuffolè

Parrocchiale di San Salvatore a Vallonto di Fontanelle

Pieve di San Pietro a Fontanelle

Pieve di San Nicolò a Lutrano di Fontanelle

Chiesa campestre dell’Annunciazione a Santa Maria del Palù di Fontanelle

Parrocchiale San Giacomo Maggiore a Colfrancui di Oderzo

Pieve di San Mansueto a Mansuè

Parrocchiale di San Daniele a Cavalier di Gorgo al Monticano

Chiesa di San Giorgio a San Polo di Piave

Parrocchiale della Conversione di San Paolo a San Polo di Piave

Chiesa del Beato Bernardino Tomitano a Oderzo

Duomo di San Giovanni Battista a Oderzo

Chiesa di Santa Maria Maddalena a Oderzo

Chiesa di San Giuseppe a Oderzo

Parrocchiale Santi Ippolito e Cassiano a Gorgo al Monticano

Pieve di San Silvestro a Lorenzaga di Motta di Livenza

Parrocchiale di Sant’Agostino a Villanova di Motta di Livenza

Duomo San Nicolò a Motta di Livenza

Pieve San Giovanni Battista a San Giovanni di Motta di Livenza

Basilica della Madonna dei Miracoli a Motta di Livenza

Parrocchiale di San Marco a Fossalta di Chiarano

Pieve di San Bartolomeo a Chiarano

Parrocchiale dei Santi Filippo e Giacomo Minore a Fratta

Pieve dell’Annunciazione a Busco di Ponte di Piave

Parrocchiale di San Nicolò a San Nicolò di Ponte di Piave

Parrocchiale di San Tommaso di Canterbury a Ponte di Piave

Chiesa campestre della Natività di Santa Maria (Madonna della Caminada) a San Polo di Piave

Pieve di San Romano a Negrisia di Ponte di Piave

Parrocchiale di San Bonifacio a Levada di Ponte di Piave

Parrocchiale di San Mauro a Campo di Pietra di Salgareda

Parrocchiale della Natività di Santa Maria a Santa Maria di Campagna di Cessalto

Parrocchiale dell’Esaltazione della Santa Croce a Cessalto

Pieve di Sant’Anastasio a Cessalto

Chiesa di Sant’Anna a Boccafossa di Torre di Mosto

Parrocchiale di San Martino a Torre di Mosto

Parrocchiale di Santa Fosca a Roncadelle di Ormelle

Arcipretale di S. Bartolomeo a Ormelle

Parrocchiale di San Giorgio a Basalghelle di Mansuè

Chiesa della Natività di Santa Maria a Candolè di Salgareda

Parrocchiale di San Martino a Campobernardo di Salgareda

Chiesa templare di San Giovanni Battista a Tempio di Ormelle

Parrocchiale di San Silvestro a Cimadolmo

Parrocchiale di San Michele Arcangelo a San Michele di Piave di Cimadolmo

Chiesa di Sant’Andrea a Sottotreviso di Ponte di Piave

Arcipretale di San Vitale a Ceggia

Oratorio di villa Bragadin a Ceggia

Oratorio di villa Marcello-Loredan-Franchin a Prà di Levada di Ceggia

Duomo di San Giovanni Battista a Meduna di Livenza

Chiesa dei Santi Michele e Lorenzo a Quartarezza di Meduna di Livenza

Parrocchiale di Santa Maria Assunta a Brische di Meduna di Livenza