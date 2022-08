Il titolo di Mister Italia Odissea 2022 è di Leonardo Piazza

Si è svolta sabato sera alla discoteca Odissea di Spresiano una delle selezioni valide per il concorso di bellezza maschile Mister Italia. Sette erano i titoli in palio, al primo classificato Leonardo Piazza 23enne di Alpago è andata la fascia Mister Italia Odissea 2022. Leonardo è alto 180, è del segno dell’ariete, ha capelli corti castani e occhi verdi, già laureato in scienze motorie che si è riscritto all’università alla facoltà di scienze economiche per ottenere una seconda laurea. Allo studio abbina il lavoro di rappresentante dell’azienda di famiglia che opera nel settore alimentare. Lo sport preferito è il calcio ed è tifoso dell’Inter. Un altro titolo in palio era Mister Cinema Lauretana titolo che è andato a Federico Duenas di Pordenone. Federico ha 26 anni, è di origini argentine, è alto 178, capelli biondi e occhi marrone. Si definisce disciplinato, ambizioso e romantico. È del segno dell’ariete e lavora come impiegato nel settore amministrativo. Anche lui ama il calcio, la sua squadra del cuore è il Boca Juniors mentre lo sportivo preferito è Messi. Alessandro Biasiolo di Campodarsegno (PD) è stato eletto Mister Eleganza World of Beauty. Alessandro è uno studente 17enne alto 181 con l’ambizione di diventare anatomopatologo, ha capelli castani e occhi marroni ed è del segno della bilancia. Si definisce determinato, solare e altruista. Lo sport che preferisce e che pratica è il ciclismo. Il titolo di Mister Fitness Barachini è andato a Davide Michielan, 21enne di Venezia alto 187, capelli neri e occhi marrone, del segno del capricorno che lavora come promoter. Gli aggettivi che Davide ha scelto per presentarsi sono: simpatico, solare e romantico. Recitare è una delle sue ambizioni. A vincere la fascia di Mister Sorriso Amen il 21enne di Treviso Brando Ephrikian, alto 186, del segno dei gemelli, capelli castani chiari e occhi nocciola. È appassionato di calcio che è lo sport che pratica, la sua squadra del cuore è la Juve. Lavora come modello e fotomodello che sono i lavori che vorrebbe fare come professionista.

Simone Toffoli che ha vinto il titolo Mister Alpe Adria Cotonella e che abita a Cordignano (TV) vorrebbe diventare un giocatore di calcio professionista. Tifoso della Juve e fan di Ronaldo, attualmente gioca con una squadra della zona. Simone che ha 20 anni è alto 188, pure lui del capricorno, capelli castani e occhi marroni. La fascia Mister New Italy Wella, titolo riservato ai concorrenti di origini non italiane o miste che si piazzano nelle prime posizioni, è andato a Obaidou Sambare, 21 enne che abita a Cittadella (PD) e che è di origini del Burkina Faso. Alto 180cm, capelli e occhi neri, è del segno della bilancia ed è un professionista nel settore dell’atletica leggera.

La serata è stata condotta da Anna Manzon che ha presentato i concorrenti alla giuria e al pubblico in due uscite, la prima in casual e la seconda in costume da bagno. Il team del Salone One to One di Arcade (TV) per la Wella, partner del concorso, si sono occupati del look dei concorrenti. Visto il grande successo della manifestazione la direzione ha deciso di programmare altre due selezioni di cui una a settembre in cui verrà eletto Mister Italia Treviso. Alle selezioni del concorso Mister Italia possono partecipare ragazzi dai 16 ai 33 anni, italiani o regolarmente residenti in Italia da almeno 1 anno. Per info e iscrizioni WhatsApp +39.331.8418444.