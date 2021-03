Un video e una pianta agli ospiti “Villa Dr. L. Tomasi” di Spresiano

Due iniziative solidali portano la gioia nel cuore degli ospiti della “Villa Dr. L. Tomasi”: alunni e alunne dell’Istituto Comprensivo di Spresiano, nell’ambito del progetto “A scuola di Partecip-azione”, si sono organizzati per mandare videomessaggio di affetto e di vicinanza agli anziani della Casa di riposo di Spresiano e hanno fatto una colletta per donare ai nonni una pianta, simbolo di vita e di bellezza.

Il progetto "A scuola di Partecip-azione", nato nel 2006 all'Istituto Comprensivo di Spresiano, mette al centro gli studenti come "partecip-attori" della loro esperienza di vita, scolastica ed extrascolastica. Bambini e ragazzi hanno l’opportunità di sperimentarsi nella partecipazione attiva, a scuola e nella cittadinanza solidale e responsabile nel territorio. Dal 2009 a Spresiano è attiva la Consulta dei Bambini e dei Ragazzi che, partendo dai bisogni, cerca di migliorare giorno dopo giorno la vita degli alunni. La terza C della scuola secondaria di primo livello, riflettendo sulle difficoltà legate all'emergenza sanitaria, ha voluto dedicarsi a coloro che vivono una situazione più fragile, come gli anziani. Da qui, la scelta di collaborare insieme per realizzare un video e poi la realizzazione di una colletta per comprare una pianta donata poi alla struttura.

«I nostri ospiti hanno molto apprezzato l’iniziativa - afferma Giuseppe Franceschetto, Amministratore Delegato del Gruppo Prealpina che dal 2016 gestisce la residenza per anziani di Spresiano - È stata grande la gioia nel vedere, in questo periodo di lontananza forzata, i loro volti nel videomessaggio. Cresceremo con cura la pianta che hanno donato, come simbolo della vita che continua nonostante le difficoltà. Ringraziamo davvero l’Istituto Comprensivo, gli insegnanti e i ragazzi e le ragazze che hanno avuto questa splendida idea».