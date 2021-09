Treviso Comic Book Festival 2021, 154 candidati al concorso internazionale per nuovi autori

Forte crescita di adesioni (+44%) al contest dedicato ai fumetti sostenuto dall’Istituto di credito che segna il rinnovo della collaborazione con la kermesse trevigiana. I vincitori verranno annunciati il 26 settembre. Nel corso della 18° edizione del Festival, domenica 26 settembre, la Banca distribuirà l’ultimo numero di Alex Dream, fumetto dedicato a bambini e ragazzi, incentrato sullo sviluppo sostenibile. Martedì 14 settembre alle 12, in Comune a Treviso, la conferenza stampa di presentazione della nuova edizione del TCBF

Grande successo per il Concorso Internazionale per Nuovi Autori organizzato dal Treviso Comic Book Festival (TCBF), kermesse dedicata al fumetto e all’illustrazione, in collaborazione con Banca Prealpi SanBiagio, la Banca di credito cooperativo con sede a Tarzo (TV), nel cuore delle Prealpi trevigiane, parte del Gruppo Cassa Centrale Banca. Quest’anno sono stati ben 154 i giovani autori emergenti che hanno presentato le proprie candidature: una crescita del 44% rispetto alla passata edizione, a forte vocazione internazionale, poiché la metà dei lavori sono arrivati da paesi stranieri, tra cui Russia, Paesi Bassi, Danimarca, Finlandia, Brasile, Paraguay e Marocco.

Il concorso è parte delle iniziative previste per la diciottesima edizione del Treviso Comic Book Festival che si svolgerà dal 24 al 26 settembre 2021 e verrà presentata nel corso di una conferenza stampa martedì 14 settembre alle 12:00 in Comune a Treviso in Sala Arazzi.

Il tema del contest di quest’anno – che rafforza la collaborazione tra la Banca di Credito Cooperativo e il TCBF - è “non come prima”. I partecipanti dovevano presentare una storia a fumetti assolutamente inedita che poteva essere ispirata a personaggi e/o fatti realmente esistiti o di fantasia, avendo massima libertà sulla tecnica di esecuzione (bianco e nero o a colori) e sulla lingua (italiano o inglese), così da favorire l’espressione artistica di ognuno. La premiazione dei vincitori si terrà domenica 26 settembre durante la cerimonia del Premio Carlo Boscarato 2021.

Nel corso del Festival, Banca Prealpi SanBiagio distribuirà l’ultimo numero, il 14°, di Alex Dream, fumetto per bambini e ragazzi realizzato dall’Istituto fin dal 2012, che vede il contributo di Valentino Villanova (disegni), Fred Dalla Rosa (sceneggiatura) e Stefania Miola (colori). Il tema di quest’anno partirà dal progetto Icaro X4, robot green che sfrutta i raggi ultravioletti per combattere i parassiti della vite, sostenuto da Prealpi SanBiagio, per parlare di sviluppo sostenibile. Una questione trasversale che tocca il futuro di ognuno di noi e rappresenta il quadro per pensare a come ridefinire forme di convivenza civile basate su equità, universalità e sostenibilità, di cui la Banca è parte attiva, promuovendo iniziative che nel territorio di competenza favoriscono la diffusione di buone pratiche.

Sarà proprio il vignettista Fred Dalla Rosa, domenica 26 settembre a Casa Robegan (Via A. Canova, 38, orario in corso di definizione) a distribuire e autografare l’ultimo numero di Alex Dream. Inoltre, il fumetto realizzato dalla Banca verrà regalato ai bambini e ragazzi che parteciperanno ai due workshop in programma al BRaT (Piazza Rinaldi, 1/b) domenica 26 settembre alle 10:00 (“Ale Key – Inventare un personaggio”) e alle 15:00 (“Eleonora Simeoni – Crea il tuo gigante dei sogni”).