Scende dall'auto per aprire il garage di casa: 22enne aggredito da un ladro

Allarme sicurezza a Motta di Livenza dove un 22enne del posto, Andrea Strapazzon, è stato aggredito nella notte tra sabato 12 e domenica 13 agosto nella sua abitazione di Via Riva Livenza poco dopo essere rientrato in auto.

Come riportato da "Il Gazzettino di Treviso", il giovane era appena sceso dalla sua vettura per aprire il basculante del garage quando un malvivente armato di punteruolo lo ha aggredito alle spalle. L'arrivo del giovane avrebbe interrotto il tentativo del ladro intenzionato a introdursi nella villa della famiglia Strapazzon, molto conosciuta a Motta di Livenza. Il padre del ragazzo aggredito, Dino, lavora da anni per il comune mentre lo zio è stato assessore comunale e presidente della scuola materna. L'aggressione è avvenuta poco dopo mezzanotte: il ladro, approfittando del buio, ha colto di sorpresa il 22enne colpendolo con tre pugni alla schiena e usando il punteruolo per strappargli la maglietta che il 22enne indossava, poi lo ha preso e gli ha fatto sbattere la testa contro il portone del garage. Poco prima che il padre del ragazzo arrivasse in soccorso del giovane, il malvivente si è dato alla fuga attraverso i campi nelle vicinanze della villa. Portato in pronto soccorso a Oderzo per accertamenti, Strapazzon è stato dimesso con una prognosi di cinque giorni per le ferite riportate. L'episodio è stato denunciato ai carabinieri di Motta di Livenza.