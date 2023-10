Travolto e ucciso dalla sponda del camion, lunedì il funerale

Saranno celebrati lunedì prossimo, 9 ottobre, alle 15.30 alla chiesa parrocchiale di Arcade i funerali di Andrea Toffoli, il 48enne che è rimasto vittima sabato scorso, 30 settembre, di un terribile incidente sul lavoro avvenuto in via delle Fornaci a Spresiano, in una cava di proprietà della Canzian Inerti. Il camionista è rimasto schiacciato dalla sponda del camion del mezzo che stava pulendo prima della manutenzione periodica. Toffoli lascia la moglie Loretta e due figlie, Giada e Greta, i genitori Natalina e Romano, i fratelli e molti parenti e amici che lunedì prossimo non mancheranno di rendergli omaggio. Domenica alle 19 sarà recitato il Rosario. In mattinata a Spresiano prevista anche una celebrazione dedicata alle vittime degli incidenti sul lavoro avvenuti nella Marca in questo 2023 nero per le morti bianche.