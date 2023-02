Anziano scomparso, ritrovato morto nella vasca dei liquami di una stalla

È stato trovato, questa mattina, 28 febbraio, dai vigili del fuoco privo di vita l?anziano 85 enne feltrino, scomparso di Arsiè di cui non si avevano più notizie da sabato scorso, quando si era allontanato da una casa di cura ad Arsiè. L?uomo è stato trovato da una squadra dei pompieri all?interno di una vasca per la raccolta dei liquami di un?azienda agricola in località Novegno di Arsiè. Si presume l?uomo possa essere scivolato all?interno e solo nella giornata di oggi è venuto a galla, quando è stato notato dalla squadra di ricerca. I vigili del fuoco hanno effettuato il recupero e messo il corpo a disposizione dell?autorità giudiziaria.