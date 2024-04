B&B abusivo scoperto dalla polizia locale: finto albergatore multato

Attraverso il passaparola, affittava a turisti italiani e stranieri, un appartamento di sua proprietà che aveva trasformato in un vero e proprio B&B. Peccato che nell'attività da albergatore portata avanti da un 56enne di Ponzano Veneto non ci fosse nulla di legale. Il business dell'uomo è stato scoperto quasi casualmente dalla polizia locale, durante un controllo stradale su due ospiti della struttura abusiva. Nei confronti del 56enne è scattata una multa di 3mila euro, l'ordine immediato di sospendere le attività non in regola e ora del caso si occuperà anche il Fisco. Il 56enne dovrà infatti versare l'Imu e le imposte di soggiorno non versate durante la gestione del B&B che di fatto non esisteva ne' per il Comune e tantomeno nel web, forse nel tentativo di eludere eventuali controlli da parte delle forze dell'ordine. Proprio alla Questura di Treviso l'albergatore avrebbe dovuto, per legge, comunicare gli ospiti che si sono succeduti nel tempo. Come detto, la scoperta del B&B è avvenuta grazie ad un controllo stradale avvenuto qualche giorno fa: una pattuglia ha fermato e chiesto i documenti a due cugini, di nazionalità albanese, che si trovavano nella Marca per turismo, con un apposito visto. Quando gli agenti hanno chiesto loro dove fossero ospitati, gli stranieri hanno indicato l'indirizzo di un appartamento che non risultava però essere tra quelli censiti tra le strutture ricettive del territorio ponzanese. La tariffa, hanno spiegato alla polizia locale i turisti, era di circa 600 euro tutto compreso. Dall'analisi delle banche dati è emerso che i due balcanici non avevano nessun tipo di precedente penale alle spalle e si trovavano nel territorio trevigiano effettivamente per visitare le bellezze della provincia.