Grave ferita per un pilota di parapendio precipitato sul Grappa

Alle 14.15 circa il Soccorso alpino della Pedemontana del Grappa è stato attivato, a seguito della segnalazione di un parapendio precipitato sotto il Col del Puppolo, in zona Casera Girotto. L'elicottero di Treviso emergenza arrivato sul posto ha incontrato notevole difficoltà nell'avvicinamento, a causa delle decine di vele nel cielo. Per permettere l'intervento senza rischi, sono stati bloccati i decolli e si è cercato di far capire ai piloti in volo l'urgenza che si allontanassero. Una volta libero, l'equipaggio ha individuato il parapendio, sospeso a 10 metri dal suolo su un pino.

Sbarcati con il verricello personale medico e tecnico di elisoccorso, il soccorritore è riuscito a risalire sulla pianta, a liberare il trentenne tedesco e a calarlo a terra, mentre sopraggiungeva una squadra in supporto alle operazioni. Il medico ha subito prestato le prime cure al pilota, per una importante ferita e possibili gravi traumi subiti a una gamba nell'urto. Imbarellato, l'infortunato è stato recuperato con verricello e trasportato all'ospedale di Treviso. In contemporanea, un soccorritore, che stava prestando assistenza alla Vertical del Cavallo in Valle di Santa Felicita, ha assistito una concorrente di 65 anni, che si era probabilmente slogata una caviglia, e la ha accompagnata fino all'ambulanza dell'organizzazione.