Precipita con il parapendio sul Grappa, paura per un 16enne

E' stato soccorso da medico e infermieri del Suem di Crespano un pilota di parapendio tedesco, di appena 16 anni, atterrato pesantemente in un prato adiacente la strada Generale Giardino nei pressi del 13esimo tornante a Borso del Grappa. Il giovane è stato raggiunto e stabilizzato dall'equipaggio di Leone 1 (l'elicottero di Treviso) e dall'equipaggio medico/infermiere di Crespano, dirottati sul posto da un intervento a domicilio a Pederobba e saliti in quota con ambulanza fuoristrada. Il ragazzo che non ha mai perso coscienza lamentava dolore lombare e alla gamba destra. Trattato farmacologicamente e fissato su barella idonea il 16enne è stato caricato in ambulanza e accompagnato nei pressi dell'elicottero atterrato poco lontano dalla zona dell'evento. Da lì trasportato in elicottero a Treviso per i controlli del caso.