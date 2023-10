La vela sospesa tra due alberi, recuperato pilota di parapendio

Attorno alle 13.20 il Soccorso alpino della Pedemontana del Grappa è stato attivato per un parapendio, dalle prime informazioni, precipitato sotto il decollo dei Tappeti. Sul posto, mentre si preparava una squadra e personale è salita in quad, è stato inviato l'elicottero del Suem di Pieve di Cadore che si è dovuto avvicinare con molta cautela per la presenza di tante vele. Individuato il parapendio, a quota 1.100, durante una rotazione in Valle della Madonna, con un verricello di 20 metri è stato calato il tecnico di elisoccorso. Poiché il pilota si trovava sospeso tra due piante sottili, sopra la mulattiera della Madonna del Cogolo, l'eliambulanza è volata a imbarcare un soccorritore in supporto alle operazioni. Raggiunto con tecniche di treeclimbing, il 44enne tedesco è stato assicurato e calato a terra, per poi essere issato a bordo e accompagnato all'atterraggio, dove ne sono state valutate le condizioni ed era fortunatente illeso. In mattinata i soccorritori erano stati inviati in località Costalunga a Romano d'Ezzelino, per un altro parapendio caduto. Una volta sul posto la squadra aveva appurato che il pilota stava bene e stava scendendo con l'aiuto degli amici. L'allarme è quindi rientrato.