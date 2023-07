Precipita mentre è in volo con il parapendio, muore una 36enne

Tragedia nel pomeriggio di oggi, 25 luglio, a Borso del Grappa. Una donna 36 anni di nazionalità polacca, Agnieszka Rulak, ha perso la vita dopo essere precipitata al suolo mentre stava praticando, in compagnia del marito, l'attività di volo libero con il parapendio. L'incidente è avvenuto intorno alle 16. Intervenuti medico e infermieri del Suem 118, con ambulanza ed elicottero fatto partire dal Ca' Foncello di Treviso: purtroppo il personale sanitario non ha potuto far altro che constatare il decesso della donna che lavorava in patria come impiegata. Per gli accertamenti del caso sono intervenuti i carabinieri della stazione di Pieve del Grappa. Dell'episodio è stata informata la Procura di Treviso che ha disposto l'affidamento della salma ai famigliari.