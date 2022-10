Precipitano due parapendii, una pilota in gravi condizioni

Attorno alle 16.15 il Soccorso alpino della Pedemontana del Grappa è stato attivato per un parapendio precipitato tra gli alberi, il cui pilota era rimasto sospeso a 7 metri da terra. Una squadra si è portata sul luogo, all'altezza del settimo tornante della Strada Generale Giardino, dove ha trovato il pilota, un 54enne polacco, che era riuscito a scendere da solo dalla pianta ed era incolume. Sono quindi stati fatti rientrare l'elicottero di Treviso emergenza e l'ambulanza del Suem di Pieve del Grappa. Diverso l'esito di un precedente incidente di parapendio, avvenuto verso le 13.30. Una pilota 46enne della Repubblica Ceca era infatti precipitata su un prato nella zona dell'Antica Abazia, riportando un grave trauma cranico. La donna è stata presa in carico dall'equipe medica e dal tecnico di elisoccorso di Treviso emergenza, per essere poi caricata a bordo dell'eliambulanza e trasportata all'ospedale di Treviso. Sul posto anche un'ambulanza del Suem di Crespano.