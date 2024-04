Prova a togliersi la vita gettandosi nel fiume, salvata dai Carabinieri

I Carabinieri di Treviso hanno salvato una donna che ha cercato di togliersi la vita nelle acque del Piave. L'intervento dei Militari dell'Arma è avvenuto questa mattina intorno alle 11,30 a Saletto di Breda di Piave. Localizzata l'auto della 50enne, originaria del bellunese, un brigadiere e un appuntato della stazione di Villorba hanno percorso l'argine del fiume a piedi fino ad individuare il corpo della donna che, priva di sensi, galleggiava distante pochi metri dalla riva.

La 50enne è stata quindi raggiunta dai carabinieri grazie al fatto che il Piave, in quel tratto, è poco profondo per quanto la corrente sia abbastanza forte. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco e il personale del Suem 118. Raggiunta la donna i due carabinieri l'hanno trascinata a riva, togliendole i vestiti bagnati e coprendola con le proprie giacche a vento. I sanitari, giunti poco dopo, constatato che era in ipotermia ma che le sue condizioni non erano preoccupanti, l'hanno trasportata in ospedale per le cure del caso.