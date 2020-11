Caldaista-ladro deruba cliente durante il controllo, denunciato

Durante una visita nell'abitazione di una 44enne, per svolgere il consueto controllo della caldaia, ha pensato bene di trafugare alcuni gioielli in oro. Autore di questo furto un 27enne di San Dona' di Piave che è stato identificato e denunciato per furto in abitazione dai carabinieri di Vittorio Veneto e della Compagnia veneziana. L'episodio risale allo scorso 5 ottobre: durante un intervento, insieme ad un collega di lavoro che è risultato estraneo ai fatti, di manutenzione alla caldaia presso un'abitazione di vittorio veneto, aveva sottratto dei preziosi successivamente recuperati dai militari presso un compro-oro del sandonatese, dove il 27enne li aveva ceduti in cambio di denaro, sostenendo fossero di sua proprietà.