Gang di giovani travisati con passamontagna, tentano furto in un magazzino: fermati

Avevano nascosto i loro volti con dei passamontagna e come ladri provetti hanno scassinato una porta finestra di un magazzino adiacente ad un'abitazione del centro di Casier e sono entrati all'interno per rubare quanto potevano. L'episodio è avvenuto la scorsa notte, attorno all'1.45, e ad agire non sono stati i "soliti" topo d'appartamento ma una baby gang composta da cinque ragazzi, tra cui due minorenni, tutti tra i 14 e i 20 anni. Il gruppetto è stato fermato dai carabinieri della Compagnia di Treviso e per tutti è scattata una denuncia per furto aggravato in concorso.

I ragazzini sono entrati in azione attorno alle 1.45 circa, secondo un piano che forse avevano escogitato a tavolino. Qualcosa però è andato storto: il proprietario, accortosi di movimenti e rumori sospetti, aveva tempestivamente comunicato quanto stesse avvenendo al 112. Uno dei cinque giovani, durante la fuga, è stato sorpreso e bloccato poco dopo da una “gazzella” del nucleo radiomobile intervenuta all'abitazione nell'arco di pochi minuti.

Il minore è stato trovato in possesso di refurtiva, costituita da una “playstation”, una videocamera ed una felpa griffata. Nelle abitazioni dei complici e all’interno di due zainetti, nascosti in un cespuglio nei pressi di un istituto scolastico della zona, è stata ritrovata altra refurtiva, fra cui quattro paia di costosi occhiali da sole completi delle rispettive custodie, oltre agli indumenti verosimilmente indossati dagli indagati nel corso del furto (come è stato accertato visionando alcune riprese di sistemi di videosorveglianza acquisite dagli operanti). La refurtiva è stata restituita al legittimo proprietario.