Esce di strada e distrugge l'auto, guidatore scappa dalla scena dell'incidente

E' uscito di strada con l'auto dell'azienda ma poi ha abbandonato la scena dell'incidente prima dell'arrivo dei soccorsi. Sono in corso, da parte dei carabinieri, le ricerche dell'automobilista che nella notte di oggi 7 aprile si è schiantato contro un palo in via dei Santi a Casier. L'auto, una Volkswagen T Rock, è finita per rovesciarsi fuori strada. All'arrivo dei soccorsi non è stato trovato nessuno. I pompieri accorsi da Treviso hanno messo in sicurezza la vettura, gravemente danneggiata, controllando che non vi fossero persone coinvolte nelle adiacenze dell’incidente. Sul posto le forze dell’ordine sul posto per deviare il traffico e identificare il conducente e il personale del Suem. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora. Per ora del conducente non c'è nessuna traccia.