Si tuffano nelle fosse di Castelfranco Veneto, la goliardata di tre turisti

Pensavano forse fosse la cosa più normale del mondo e vedendo quello specchio d'acqua attorno alle mura di Castelfranco Veneto hanno pensato bene di tuffarsi. Qualcuno, vedendo la scena, all'alba di oggi, 29 luglio, ha pensato bene di comporre il 112. I carabinieri, intervenuti in piazza Giorgione, hanno infatti trovato tre giovani trentenni di nazionalità svizzera che sono stati identificati dai militari dell'Arma. I turisti elvetici si erano poco prima "tuffati" nelle acque del fossato che costeggia le mura cittadine, per poi risalire, incolumi. Nessun danneggiamento è stato riscontrato e nei loro contronti non sono stati presi provvedimenti oltre ad un invito a tornare nel proprio alloggio.