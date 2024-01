Gira ubriaco per il centro disturbando le persone, denunciato un 32enne

Domenica scorsa 7 gennaio i Carabinieri di Castelfranco Veneto erano dovuti intervenire nei pressi del Duomo del centro perché sul sagrato dell'edificio di culto un giovane in evidente stato di alterazione psicofisica causata dall'abuso di alcool stava disturbando l'afflusso dei fedeli alla messa urlando frasi sconnesse e guadagnando l'interno della chiesa per sottrarsi al controllo dei militari che lo avevano condotto poi all'esterno, identificato e denunciato.

Nel pomeriggio di ieri 13 gennaio l'uomo si è reso protagonista ancora di un gesto sconsiderato. A seguito di numerose segnalazioni di cittadini pervenute al "112" da via dei Carpani si è reso necessario infatti un nuovo intervento dei Carabinieri per frenare le intemperanze del soggetto, un 32enne di origini ghanesi, nuovamente colto in stato di ebbrezza. A carico dello straniero, bloccato a fatica dai militari dell'Arma che lo hanno poi affidato ai sanitari, è scattata la denuncia per resistenza a Pubblico Ufficiale e ubriachezza molesta.