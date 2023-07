Incidenti stradali, nel 2023 già 600 quelli rilevati dall'Arma: 500 i feriti

Sono stati quasi 600 i sinistri stradali rilevati da pattuglie dell’Arma dei Carabinieri nella “Marca” dall’inizio del 2023, con più di 1.200 persone coinvolte e 500 feriti. Un dato sconfortante che ha portato i militari trevigiani ad intensificare i controlli in tutta la provincia.

Nei giorni scorsi i carabinieri della Compagnia di Castelfranco Veneto hanno ritirato tre patenti di guida. Ad essere denunciato per guida in stato di ebrezza un automobilista 40enne di origini rumene che è stato sanzionato dopo essere stato controllato, nella serata di martedì scorso, in via del risparmio di Castelfranco Veneto, ed essere risultato positivo all’alcoltest con tasso superiore a 1 gr./lt.. Patente di guida ritirata. Nella nottata di ieri a Castello di Godego, una diciottenne alla guida di un’utilitaria sottoposta ad accertamento alcolimetrico, è risultata positiva con tasso maggiore di 1,80 gr./l.. Patente di guida ritirata. Segnalata all’Autorità Giudiziaria anche una 53enne che, controllata alla guida di autovettura ieri mattina in Castelfranco Veneto, sulla S.R. 53, rifiutava di sottoporsi all’esame alcolimetrico. Patente di guida ritirata e veicolo sequestrato.

Infine, i militari dell’Arma di Castelfranco Veneto hanno dato esecuzione a un ordine di espiazione presso il domicilio delle pene detentive, emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Padova, a carico di un 33enne di origini marocchine condannato alla pena residua di quasi 8 mesi per reati di guida sotto l'influenza dell'alcol e detenzione di sostanza stupefacente, commessi, rispettivamente, nel padovano nel luglio del 2017 e nel trevigiano nell’aprile del 2021. Al termine delle formalità di rito lo straniero è stato accompagnato presso il proprio domicilio.