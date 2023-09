Raid nei bar del centro di Castelfranco, banda di ladri in manette

Hanno depredato tre bar del centro di Castelfranco Veneto ma al termine del raid sono stati inseguiti e arrestati dai carabinieri della Compagnia Castellana. Ad essere fatale alla banda, composta da un 40enne moldavo e due rumeni di 29 e 45 anni, l'ultimo dei colpi, messo a segno in un locale di via Romanina. Il proprietario di questo bar-ristorante, risvegliato dal sistema d'allarme alle 5.15 circa, ha subito allertato il 112, raccontando che stava vedendo attraverso le telecamere di sorveglianza tre individui, con il volto parzialmente travisato, che si erano appena introdotti, all'interno della sua attivirà.

Sul posto è stata inviata una pattuglia del nucleo operativo e radiomobile, che è giunta nel giro di pochi minuti, i cui componenti notavano tre soggetti, corrispondenti alla descrizione fornita dal proprietario del bar, che si dirigevano di corsa verso la galleria “Morello” in direzione di piazza Giorgione. Ne è nato un inseguimento a piedi, nel corso del quale uno dei tre ladri è stato subito bloccato, dopo essersi liberato di uno zaino, che aveva gettato in un cestino di rifiuti nei pressi dell’ingresso del castello medievale, mentre gli altri due proseguivano la fuga, accedendo all’area recintata del teatro accademico. Con il supporto della pattuglia della stazione di Asolo, anche i due fuggitivi sono stati fermati, nei minuti successivi, dopo che uno dei due, per evitare l’arresto, si è lanciato da un cornicione alto circa tre metri, cadendo al suolo lungo la via Garibaldi e procurandosi una lievissima lesione ad una gamba.

Condotti in caserma, i tre stranieri sono stati sottoposti a perquisizione personale, che consentiva di rinvenire, nelle tasche dei loro pantaloni, denaro contante in banconote e monete, per un totale di oltre 3.000 euro, mentre all’interno dello zainetto abbandonato durante la fuga, arnesi da scasso ed indumenti per il travisamento. Nel corso delle indagini condotte in mattinata i militari hanno appreso, inoltre, che erano stati perpetrati altri due furti, ai danni di altrettanti bar di via Romanina e piazza Giorgione, pertanto i successivi accertamenti saranno orientati a mettere in connessione i tre eventi delittuosi, considerato il fatto che i tre esercizi distano pochissime decine di metri l’uno dall’altro. I tre fermati, tutti senza fissa dimora e gravati da pregiudizi per delitti contro il patrimonio e la persona, sono dichiarati in arresto ed associati alla casa circondariale di Treviso, a disposizione della Procura della Repubblica di Treviso.