Malore improvviso, scivola nella vasca dei liquami: muore 60enne

A Chiarano, in via Borotta verso le 12.30 è stato rinvenuto, presso l'azienda agricola di sua proprietà, il corpo senza vita di un agricoltore 60enne, Geremia Salotto. Secondo una prima ricostruzione l'uomo avrebbe accusato un malore vicino ad una vasca di raccolta dei liquami dove stava lavorando e dove è poi caduto. A trovare il corpo esanime è stato il fratello Mario che ha lanciato l'allarme al 118. Quando i soccorsi sono intervenuti per l'uomo non c'era ormai più nulla da fare. La salma è stata messa a disposizione dell'autorità giudiziaria presso l'obitorio dell'ospedale di Oderzo. I carabinieri e i tecnici del nucleo Spisal hanno svolto gli accertamenti del caso.

Geremia Salotto lascia moglie e figli, oltre ai fratelli Mario e Valentino. Il 60enne e Mario avevano, fin dal 1994, le redini dell'attività di famiglia che conta circa 60 capi di bestiame e alcuni terreni agricoli. Geremia si occupava principalmente dei bovini appunto mentre il fratello di dedicava soprattutto ai campi. L'incidente è accaduto mentre la maggior parte dei lavoratori dell'azienda agricola si erano assentati per pranzare. La moglie e il fratello, non vedendolo rientrare, si sono insospettiti e il secondo è andato a cercarlo, scoprendo il dramma. «Si tratta di una famiglia storica e ben conosciuta, a loro va il cordoglio di tutta la comunità»: ha detto il sindaco Stefano De Pieri che nel pomeriggio si è recato in via Borotta per porgere le sue condoglianze.