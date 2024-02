Ciclista travolto e ucciso da un furgone, il "pirata della strada" è un 76enne

Ha detto di essere scappato, senza prestare soccorso, perchè sotto choc: dopo alcune ore ha telefonato alle forze dell'ordine e si è messo a disposizione delle forze dell'ordine. Ha un nome ed un volto il responsabile dell'incidente avvenuto giovedì pomeriggio, intorno alle 15.30 circa, in località Sant'Anna, a Colfosco di Susegana, e che è costato la vita a Mohamed Chahid, 67enne, marocchino di Sernaglia della Battaglia. Si tratta di P.F., 76enne di Sernaglia della Battaglia che è stato formalmente indagato dal corpo intercomunale di polizia locale di Conegliano per omissione di soccorso e omicidio stradale.

Gli investigatori, coordinati dal comandante Claudio Mallamace, avevavo chiarito fin da subito che l'incidente, avvenuto lungo via Mercatelli (già teatro di una lunga scia di tragedia in passato) era stato provocato da un veicolo pirata: fin da subito alcuni testimoni avevano parlato di un furgone di colore bianco. Il veicolo "pirata" ha urtato la bici con in sella il 67enne, facendolo finire nel fossato a bordo strada, e si è poi dato alla fuga. Il ciclista viaggiava da Ponte della Priula in direzione Falzè ed era diretto verso casa, dove viveva da solo. Medico e infermieri del Suem 118, giunti sul posto, non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell'uomo. Oltre alle testimonianze di alcuni automobilisti che avrebbero assistito alla scena, sono state decisive le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti in zona e i targasystem presenti nella zona. Il fuggitivo aveva le ore contate.