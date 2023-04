Controlli sulle strade: stangati 5 automobilisti ubriachi. Nella rete anche due senza patente

Controlli straordinari nella serata di ieri, venerdì 28 aprile, nel coneglianese: almeno una decina le pattuglie dell’Arma mobilitate con i militari che hanno controllato 88 veicoli ed identificato 163 persone. Ben cinque gli automobilisti positivi all'alcoltest e denunciati per guida in stato di ebrezza: un 25enne, residente in provincia di Pordenone (tasso superiore a 0.90 gr./l), un 22enne del luogo (1.20 gr./l), un 40enne del luogo (1.10 gr./l), un 21enne di origini argentine, residente in provincia di Treviso (1.30 gr./l), un 39enne residente in provincia di Potenza (1,90 gr./l). Un 36enne di origini marocchine, residente in provincia di Treviso, con precedenti di polizia, è stato rintracciato a Conegliano nonostante fosse destinatario di provvedimento di espulsione dal territorio nazionale emesso dal Questore di Treviso. Inoltre, nell’area del “Biscione”, i militari dell’Arma hanno sanzionato tre ragazzi di circa 30 anni, tutti con precedenti, trovati in evidente stato di ubriachezza durante un litigio. Nei guai anche due automobilisti, sorpresi alla guida del veicolo sprovvisti di patente di guida poiché mai conseguita. Sono stati inoltre segnalati alla Prefettura 3 giovani trovati in possesso di sostanza stupefacente per uso personale, sequestrando 1,4 gr. di eroina e 0,7 gr. di hashish.