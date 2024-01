Tragedia sui binari, investito e ucciso da un treno regionale

Tragedia oggi, 2 gennaio, sulla tratta ferroviaria compresa tra Conegliano e Pianzano. Intorno alle 12 una persona, di cui non sono state ancora rese note le generalità, è morta dopo essere stata investita dal treno regionale che collega Venezia a Udine. Sul posto, oltre alla polizia ferroviaria, anche l'autorità giudiziaria per gli accertamenti e la ricostruzione della dinamica. Il passaggio dei treni lungo tutta la linea sono stati temporaneamente sospesi: i convogli da e per Venezia potrebbero quindi subire ritardi e cancellazioni. Tra Sacile e Conegliano è stato istituito un servizio sostitutivo con bus per garantire il trasporto dei viaggiatori.