Morto a 18 anni con la moto dell'amico, il padre: «Ragazzi, siate responsabili»

Tutta San Fior si è stretta sabato mattina, 4 novembre, in un grande abbraccio ideale intorno alla famiglia di Daniele Gnoffo, il 18enne morto mercoledì 1º novembre mentre era alla guida della moto di un amico in Via Galilei a San Fior.

In centinaia hanno voluto essere presenti questa mattina nella chiesa monumentale dei Santi Pietro e Paolo a Castello Roganzuolo, frazione dove Daniele viveva con mamma Valeria, papà Francesco e il fratello Nicholas. Uno dei momenti più toccanti della cerimonia funebre è stato la lettura della lettera scritta dal padre di Daniele e rivolta a tutti agli amici del figlio e ai ragazzi in generale. Un messaggio d'amore e responsabilità scritto nel pieno di un dolore inimmaginabile, quello di un genitore che ha appena perso il figlio di soli 18 anni. A leggere il messaggio un amico di famiglia che ha dato voce alle parole di papà Francesco: «Vorrei far sapere a tutti i ragazzi che prima di essere dei giovani sono soprattutto dei figli e tragedie come questa distruggono non solo la vita di chi ci lascia ma anche l'esistenza di parenti e degli amici che rimangono. Questo vuole essere un messaggio per chi oggi è qui ed ha l'età di mio figlio: divertirsi è un vostro diritto ma sappiate sempre che anche la più piccola distrazione può trasformarsi in un dramma quindi, mi raccomando, fate attenzione. Incontratevi, divertitevi e socializzate ma usate sempre la testa. Un genitore non può e non deve sopravvivere ai propri figli, è fuori da ogni logica. Voglio immaginare un mondo ideale in cui disgrazie come questa non accadano più. Mercoledì pomeriggio Daniele si stava divertendo e di sicuro non immaginava potesse succedergli una tragedia del genere ma voi potete fare tesoro di questa esperienza. Ciao Daniele, fai buon viaggio».