Accusato di aver molestato ragazzine in autobus: ex autista finisce in carcere

Due anni fa, nel 2021, era finito agli arresti domiciliari dopo le indagini di Procura e carabinieri di Treviso. Oggi, venerdì 1 dicembre, è stato portato in carcere a Santa Bona con l'accusa di molestie sessuali. Protagonista della vicenda un ex autista del trasporto pubblico residente nella Marca.

Le indagini avrebbero accertato come l'ex conducente si fosse reso responsabile di episodi di molestie a sfondo sessuale verso ragazzine che stavano viaggiando a bordo dei bus che guidava durante i turni di lavoro. Portato in carcere in esecuzione di un ordine emesso nelle scorse ore dalla corte d'appello di Venezia, l'ex autista dovrà ora scontare una pena residua di 1 anno e 4 mesi di galera.