Fiere di San Luca, rissa tra baby gang: 14enne ricoverato in ospedale

Trauma cranico e contusione dorsale per un adolescente preso a calci e pugni nella serata di sabato 14 ottobre, la rissa nata per futili motivi. Lunedì scorso un 16enne era stato trovato in possesso di droga. Ancora migliaia le presenze