Precipita con il parapendio sul Grappa, soccorso da un'infermiera belga

Un cittadino tedesco, durante un volo con il suo parapendio, è caduto mentre era in fase di atterraggio nei pressi di valle Santa Felicita tra Borso del Grappa e Romano d'Ezzelino. Subito soccorso da una ragazza di nazionalità belga presente sul posto e rivelatasi poi un paramedico del servizio di emergenza medica del Belgio, la quale ha iniziato i primi controlli e ha fatto chiamare i soccorsi. Giunti sul posto medico e tre infermieri del servizio di emergenza italiano, il paziente è stato stabilizzato e caricato in ambulanza per trasporto all'ospedale di Montebelluna con un trauma lombare. Intervento sinergico belgio-italia ha dimostrato come la standardizzazione delle manovre di soccorso porti ad un buon risultato anche con team di diversi paesi.