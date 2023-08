Schianto frontale tra due auto, 19enne intubata in gravi condizioni

Verso le 9.40 di giovedì 17 agosto, all'altezza del civico 36 in Via Postumia a Maserada sul Piave, si è verificato un incidente frontale tra una Renault Clio e un'Audi A3. Alla guoda della Clio c'era una ragazza 19enne originaria di San Donà di Piave mentre al volante dell'Audi A3 c'era una 29enne del posto che ha riportato lesioni lievi, venendo trasportata in ospedale.

Sul posto è stato necessario l'intervento dell'elisoccorso del Suem 118 che ha portato la 19enne alla guida della Clio in ospedale a Treviso. Al momento la giovane si trova intubata in gravi condizioni. Ferita anche una terza persona, un passeggero, ma in maniera non grave. Sul posto per i rilievi sulla dinamica dell'incidente sono intervenute due pattuglie di carabinieri e polizia locale: la strada è stata chiusa al traffico durante le operazioni di messa in sicurezza del luogo dell'incidente.