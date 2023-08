Legionella e Dengue a Treviso: «Disinfestazione straordinaria da parte dell'Ulss»

Legionella e Dengue a Treviso: negli ultimi giorni l'Ulss 2 ha accertato la presenza del virus e del batterio nel capoluogo della Marca. In un condominio della città il batterio della legionella è stato trovato in un rubinetto dell'acqua calda all'interno di un appartamento. Il batterio, se contratto, può colpire il sistema respiratorio con forme acute di polmonite. Scoperto il caso all'interno dell'appartamento, tutto il condominio è stato informato della presenza del batterio, invitando i residenti a non usare i rubinetti dell'acqua calda e a bere solo acqua in bottiglia. Per l'acqua calda il consiglio è quella di farla bollire prima. Il batterio della legionella muore infatti per shock termico alla temperatura di 70 gradi.

Tiene ancora banco invece il caso di virus Dengue (trasmesso dalla zanzara tigre) che lo scorso fine settimana ha visto mettere in atto la disinfestazione straordinaria del quadrante di Via Capitelle, su ordinanza del sindaco Mario Conte: «Stiamo tenendo costantemente monitorata la situazione insieme alla Ulss - ha commentato oggi il primo cittadino di Treviso -. Siamo in regola con tutti i protocolli ma al momento non abbiamo registrato nessun caso di emergenza». Entrambi i casi sono stati circoscritti.