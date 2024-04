Stalking alla ex compagna, indagato un assessore comunale

"Ho deciso io di fare un passo indietro rispetto alla politica. Non posso avere un profilo legalitario e invocare che le norme della giustizia penale vengano applicate con severità quando sono stato tirato in ballo e denunciato per una storia di presunto stalking. Ma sono sicuro che alla fine uscirà la verità e potrò tornare a camminare a testa alta". Valter Pettenon, assessore ai lavori pubblici, rapporti con aziende e società partecipate, sport e protezione civile del comune di Loria è da circa due settimane sottoposto alla misura cautelare del divieto di avvicinamento alla sua ex compagna e ai luoghi dove questa risiede. Il provvedimento è stato chiesto dal pubblico ministero Davide Romanelli ed è stato accolto dal gip Cristian Vettoruzzo a seguito della denuncia presentata dalla donna, alla fine di febbraio. Pettenon non solo le avrebbe mandato svariati messaggi non voluti ma l'avrebbe anche pedinata e avrebbe effettuato appostamenti nei pressi della sua abitazione.

La vicenda giudiziaria è destinata ad avere importanti ripercussioni a livello politico. Non solo perché l'assessore 56enne è uno dei "big" della Lega nel territorio della castellana, in cui rappresenta uno dei punti di riferimento dei "nudi e puri" che mal digeriscono la leadership nazionale di Matteo Salvini: le sue dimissioni travolgono anche i sogni di riconferma alle amministrative del prossimo giugno dell'attuale sindaco Simone Baggio, leghista che ha patito la fronda interna alla sua maggioranza. Il vicesindaco del comune, Alberto Battistella, ha infatti deciso di rompere il sodalizio con la Lege e candidandosi con la sua lista "Impegno Comune", trovando l'appoggio degli altri due assessori, Michele Guidolin e Lucia Sbrissa, eletta con il partito di Salvini da cui ha però preso le distanze. L'attuale primo cittadino, in attesa delle decisioni della segreteria provinciale, pare intenzionato a ritirarsi dalla contesa elettorale lasciando il campo al suo vice, che sarebbe sostenuto fa Forza Italia e Fratelli d'Italia.

La vicenda prende il "la" dalla querela della donna che, a fine gennaio, decide di rompere il proprio rapporto con Pettenon. Alla base della fine della storia vi sarebbe una presunta infedeltà del 56enne per quanto la parte offesa, qualche settimana dopo, annuncia agli amici di avere un nuovo fidanzato, un uomo sudamericano molto più giovane di lei. Loria è un paese piccolo tanto che fra la casa di Pettenon e quella della sua presunta vittima ci sono circa 400 metri. Così non è raro che i due protagonisti si incontrino, come quando, circa un mese fa, Pettenon e la ex si sarebbero rivisti dentro alla pasticceria del paese. "Fatti assolutamente casuali" dice lui. "No, mi pedina, mi segue, ho paura" replica la donna.

Il legale dell'oramai ex assessore, l'avvocato Luca Dorella, spiega che il 56enne sarebbe stato oggetto di scherni e atteggiamenti intimidatori da parte del nuovo compagno della sua "ex", tanto che nei confronti del sudamericano sarebbero state presentate almeno due querele per minaccia. Non solo: Pettenon avrebbe presentato anche una denuncia contro ignoti per danneggiamenti avendo trovato i finestrini del suo furgone completamente distrutti.

La misura cautelare del divieto di avvicinamento è accompagnata, contestualmente, dall'imposizione del braccialetto elettronico. "E' uno degli effetti dell'inasprimento dei provvedimenti relativi ai reati di genere - torna a dire Dorella - ma a Pettenon non è ancora stato apposto perché i carabinieri non lo hanno a disposizione. Quanto all'accusa di appropriazione il mio assistito dice di non saperne nulla. La contestazione peraltro non è presente in nessuna delle denunce che ha ricevuto dalla ex compagna”.