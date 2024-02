Disordini a Milano nella notte di Capodanno, 22enne trevigiano in cella

Il mese scorso i carabinieri della Compagnia di Conegliano hanno rintracciato e condotto in carcere, su provvedimento del Tribunale di Milano, un 23enne di origini marocchine, arrestato in flagranza di reato la notte di Capodanno nel Capoluogo lombardo per danneggiamento in concorso. L'ordinanza di custodia cautelare in carcere era stata emessa a seguito delle violazioni alle prescrizioni imposte, puntualmente documentate dai carabinieri, a carico dello straniero, che dopo l'arresto a San Silvestro era stato rimesso in libertà con obbligo di dimora e divieto di lasciare l'abitazione in orari notturni. Nelle scorse ore il medesimo provvedimento custodiale è stato eseguito a carico di un 22enne trevigiano che a seguito della scorribanda milanese era stato anche lui sottoposto ad obbligo di dimora in San Pietro di Feletto, misura cautelare violata dal giovane che è stato condotto dai militari dell'Arma presso la casa circondariale di Treviso, a disposizione dell'Autorità Giudiziaria.