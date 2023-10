Perseguita i vicini con minacce e appostamenti: 57enne messo sotto sorveglianza

Su proposta del Questore di Treviso, la sezione distrettuale delle Misure di Prevenzione del tribunale di Venezia ha disposto la sorveglianza speciale di pubblica sicurezza per un 57enne di Fontanelle che, negli ultimi anni, si era reso responsabile di continui atti persecutori ai danni dei suoi vicini di casa.

I fatti

All'origine dei problemi vecchie questioni legate a terreni confinanti che l'indagato ha sempre cercato di risolvere le cose con minacce, appostamenti, atteggiamenti di irrisione nei confronti dei componenti dell’altra famiglia, costretta a denunciare alle autorità le continue condotte moleste dell’uomo. Dall'inizio di quest'anno, però, le cose sono degenerate: l'uomo avrebbe picchiato, gettato liquidi infiammabili e minacciato sul luogo di lavoro i vicini di casa, fratello e sorella, aspettandoli all’uscita da lavoro e minacciandoli a parole o con gesti, fino a costringerli a cambiare abitudini di vita nello sforzo inutile di non incontrarlo. Tutto questo ha portato le due vittime a denunciare gli episodi ai carabinieri, che hanno a loro volta portato le vicende a conoscenza dei poliziotti della Divisione Anticrimine. Il Questore Manuela De Bernardin Stadoan, ha richiesto per l'uomo la Sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, valida per un anno e mezzo. Oltre a questo provvedimento, per il 57enne è scattato anche il divieto di soggiorno nei comuni di Codognè e San Vendemiano.