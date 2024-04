Il furto in casa, la fuga con l'auto e lo shopping con la postepay: 17enni nei guai

Dopo il furto in un'abitazione di Monastier, hanno tentato di scappare con l'auto della padrona di casa e hanno fatto shopping con la sua carta postepay, con spese al bar, negozi e per acquistare on line una playstation. Protagonisti di questa incredibile scorribanda, avvenuta un paio di mesi fa a Monastier, due ragazzi 17enni, entrambi residenti nella Marca trevigiana. I carabinieri della stazione di San Biagio di Callalta, al termine di un'indagine avviata dopo la denuncia della vittima dei furti, hanno denunciato alla Procura per i minori di Venezia i giovani per furto aggravato in concorso ed indebito utilizzo di carte di credito.

L'episodio è avvenuto nella notte tra il 23 ed il 24 febbraio quando i baby-malviventi, dopo avere forzato la porta d’ingresso, si sono introdotti nella casa di una 36enne di Monastier e le hanno preso la borsa con all'interno documenti personali e carte di credito, oltre alle chiavi della sua Fiat Grande Punto, che era parcheggiata davanti all’abitazione e con la quale si sono allontanati non appena ultimato il raid ladresco, abbandonandola a qualche chilometro di distanza.

L’immediata attività investigativa avviata dai militari della locale stazione ha consentito di risalire ad alcuni pagamenti effettuati in un bar ed in una ricevitoria della zona, nel corso della giornata del 24 febbraio con la carta postepay della 36enne. La visione delle registrazioni delle telecamere di videosorveglianza ha permesso di individuare i due giovani quali utilizzatori della carta intestata alla 36enne. Le successive indagini hanno anche consentito di risalire all’acquisto di un gioco per playstation, effettuato su un sito online, sempre con l’utilizzo della carta postepay trafugata.