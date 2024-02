Ubriaco urla e lancia le serie del bar, 38enne arrestato

Tensione nella serata di ieri, 20 febbraio, nel centro di Montebelluna, in viale della Vittoria all'esterno di un bar. Un 38enne, ubriaco a causa dei troppi drink bevuti, ha iniziato a scaterare il caos, gettando a destra e manca le sedie e i tavolini del locale. Quando è intervenuta una pattuglia dell'Arma per tentare di farlo ragionare, l'uomo ha aggredito fisicamente, a spintoni e insulti, anche i militari che sono stati costretti ad arrestarlo per violenza e resistenza a pubblico ufficiale.

E' stata causata dell'alcol anche la condanna, diventata definitiva, a sei mesi (con ammenda) ad un 55enne di Vittorio Veneto che nel 2014 era stato denunciato per guida in stato di ebrezza. L'iter, senza opposizioni dell'interessato, era nel frattempo proseguito fino a far diventare definitiva la pena da scontare.

I nucleo operativo di Vittorio Veneto ha denunciato anche una 25enne e una 23enne, la prima alla guida, la seconda passeggera di una Alfa Mito controllata domenica sera a Colle Umberto. La più giovane aveva in un marsupio un coltello con una lama da 15 centimetri mentre nel bagagliaio è stato trovato un grammo di Mdma.

Aveva un etto di marijuana, nascosto sotto il maglione, il 28enne montebellunese fermato nella sera del 19 gennaio a Crocetta del Montello, lungo la Feltrina. I carabinieri hannio denunciato l'uomo e segnalato il passeggero che aveva in tasca pochi grammi di "erba" per uso personale.

Per alcune truffe risalenti al 2010 i carabinieri di Paese hanno arrestato, lasciandolo ai domiciliari, un 33enne che deve scontare la pena di un anno di reclusione. L'uomo aveva messo a segno truffe, tra Treviso e Istrana, relative a una compravendita di pneumatici, il contachilometri di un'auto abbassato ad arte e l'acquisto di un mezzo con cambiali false.