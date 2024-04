Liceo Veronese, trovato un caricatore della Seconda Guerra Mondiale

Erano circa le 11.45 di lunedì mattina, 15 aprile, quando nel corso di alcuni sondaggi nel cantiere dell’Istituto superiore Veronese di Montebelluna da parte dei tecnici della Provincia e della ditta incaricata, la ruspa in azione ha toccato un pezzo di ferro che ha attirato l’attenzione dei presenti.

La ruspa aveva colpito il caricatore di una mitragliatrice delle Seconda Guerra Mondiale, ancora perfettamente intatto ma scarico. Sul posto sono subito stati allertati i carabinieri che, a loro volta, hanno segnalato l'accaduto alla Protezione civile, trattandosi di un cantiere su area comunale. Anche il sindaco Adalberto Bordin e i collaboratori dell’ufficio tecnico comunale hanno voluto fare un sopralluogo al cantiere. Il coordinatore della Protezione civile, Antonio Netto, dopo un sopralluogo più accurato, ha trovato altri frammenti di ferro nello scavo, risultati poi non essere collegati all’arma né alla Seconda Guerra Mondiale. Vista la non pericolosità del ritrovamento, gli operai di una ditta esterna hanno provveduto nel pomeriggio alla copertura dello scavo.

Il sindaco Adalberto Bordin conclude: «Ringrazio tutti gli intervenuti, dalla ditta, ai tecnici, alle forze dell’ordine che, con solerzia, si sono subito adoperati per valutare il ritrovamento e ripristinare l’ordine in cantiere nel più breve tempo possibile». Il reperto è ora stato preso in consegna dai carabinieri di Montebelluna, a disposizione per eventuali ulteriori indagini.