/ Via Castellana

Sparita intera fornitura di Aperol e Montenegro, bottino di 400mila euro

Il colpo, clamoroso, è avvenuto alla Partesa in via Castellana a Morgano: i ladri hanno oscurato le telecamere e caricato un camion con i muletti presenti in azienda. Indagini in corso da parte dei carabinieri della stazione di Istrana