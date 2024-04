Mezzo etto di anfetamine ed ecstasy: arrestato pusher 17enne

Un 17enne è stato arrestato in flagranza di reato dai carabinieri a Motta di Livenza. Sabato pomeriggio, 6 aprile, il giovanissimo, sottoposto a controllo, è stato trovato in possesso di quasi mezzo etto di anfetamine, due pasticche di ecstasy e di un kit per la pesatura ed il confezionamento dello stupefacente. Dovrà rispondere, oltre che della detenzione della sostanza, anche di resistenza a pubblico ufficiale. Il giovanissimo è stato condotto presso l'istituto di pena minorile di Treviso.