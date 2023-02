Truffa delle criptovalute, l'appello alle vittime: «Continuate a denunciare»

«Continuate a denunciare»: è l'appello lanciato da Matteo Moschini, avvocato trevigiano, riferimento del Movimento di Difesa del Cittadino e da mesi in prima linea per tutelare le vittime della truffa riguardante le criptovalute che vedrebbe al centro Christian Visentin e Emanuele Giullini, entrambi attualmente a Dubai. Ieri, 17 febbraio, la Guardia di Finanza di Treviso ha provveduto a sequestrare materiale per 2 milioni di euro a tre indagati, Mauro Rizzato, 55 enne di Treviso, del fratello Simone Rizzato, 49enne residente a San Giorgio delle Pertiche (in provincia di Padova) e Daniel Pianon, 40enne di Roncade. E' probabilmente il primo capitolo di una serie di provvedimento che l'autorità giudiziaria si appresta ad eseguire.

«Come noto, i reati per cui la Procura di Treviso sta procedendo sono esattamente quelli da noi fin dall'inizio ipotizzati, ovvero l'associazione a delinquere finalizzata alla commissione di una serie sterminata di truffe poste in essere abusivamente; a tali reati, si sono ora aggiunti anche il riciclaggio, l'autoriciclaggio, l'impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita. Grazie alle nostre tante segnalazioni e alle denunce-querele depositate, gli inquirenti - con i quali abbiamo collaborato e continuiamo a collaborare in modo proficuo e fattivo - stanno ricostruendo la rete, il sistema su cui si fondava la N.F.T., andando anche ad individuare alcune decine di agenti/subagenti/segnalatori, tutti retribuiti direttamente o indirettamente dalla N.F.T. con i proventi dei reati».

«Scopo delle attività nostre» continua Moschini «è scongiurare il rischio di veder andare in fumo i capitali investiti e fare il possibile per recuperare detto capitale, andandone a chiedere la restituzione agli ideatori della truffa e a tutti coloro - compresi, ovviamente, agenti/subagenti/segnalatori - che da tale truffa hanno tratto guadagno. In tal senso, nei giorni scorsi la Guardia di Finanza ha eseguito importanti sequestri ai danni di soggetti a vario titolo coinvolti nella colossale truffa. Plaudiamo a tale operazione e siamo certi che quelli disposti in questi giorni siano solo i primi di una lunga serie di sequestri; grazie a tali sequestri, riusciremo a recuperare il maltolto. Invitiamo tutti coloro che ancora non hanno sporto denuncia a segnalarci tempestivamente la loro vicenda. A breve, inoltre, eserciteremo ulteriori importanti azioni a tutela dei diritti degli investitori».