Ca' Lozzio, rubati gli attrezzi da giardino di Beppo Tonon: colpo da migliaia di euro

Giuseppe "Beppo" Tonon, anima del celebre ristorante-gelateria Ca' Lozzio di Piavon, è finito ancora una volta nel mirino dei ladri, entrati nel garage di via Maggiore 25 dov'erano custoditi gli attrezzi da giardino del ristoratore, rubando il soffiatore per le foglie, un tagliasiepe, una sega elettrica e un decespugliatore.

Come riportato da "Il Gazzettino di Treviso", si tratta del secondo furto in pochi mesi subito da Tonon. Gli attrezzi servivano a mantenere curato il grande parco che circonda Ca' Lozzio. La scoperta del furto è avvenuta mercoledì scorso, 3 aprile, quando i giardinieri hanno aperto il capanno per prendere gli attrezzi e iniziare le operazioni di giardinaggio in vista del weekend. Un colpo da migliaia di euro: gli attrezzi erano tutti modelli professionali visti la grandezza del parco e fino a martedì 2 aprile erano tutti presenti nel garage. L'ipotesi è che ad entrare in azione sia stato un gruppo di banditi ben organizzato e dotato di furgone per caricare tutti gli attrezzi. Un colpo studiato da tempo con grande attenzione e nei minimi dettagli. Lo scorso autunno a Tonon, campione mondiale di gelateria, erano stati rubati il soffiatore e un altro attrezzo. Nonostante il furto subito a Ca' Lozzio non si sono dati per vinti e, nelle scorse ore, hanno pubblicato un post sui social per tutti i loro clienti invitandoli nel fine settimana a mangiare il primo gelato della stagione nell'incantevole giardino del ristorante (foto sopra).