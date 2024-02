Muore in un incidente stradale, tutta al squadra del Chiarano al funerale di "Colo"

Ci sarà tutta la squadra in cui militava ai funerali, in programma domani alle 14,30 nel Duomo di Oderzo, di Giovanni Colognese, il ragazzo deceduto in un incidente stradale mentre si stava recando all'allenamento di calcio. La società sportiva Asd Evolution Team di Chiarano sarà presente al completo, con dirigenti, staff e gli atleti, che indosseranno la divisa blu-arancio e porteranno con loro una maglia che hanno preparato in ricordo del loro compagno.

«Saremo presenti in divisa, è stata preparata un'unica maglia con il numero 3, quello di Giovanni Colognese, con il logo della società - spiega Massimo Scolaro, dirigente della società - e verrà firmata da tutti e sarà consegnata ai famigliari di Giovanni». La società sportiva ha listato a lutto la sua pagina Fb, pubblicando una bella foto con sotto scritto «Ciao Colo, vogliamo ricordarti così». Visto il grave lutto, la società ha chiesto il posticipo della partita di oggi.

Messaggi di cordoglio sono arrivati dal mondo del calcio dilettantistico, dalla Fcd Gorghense, dalla Società Monticano C5 e da LibertasCeggia1910, Usd TorrediMosto, Parè Calcio, Asd Lugugnana, Asd Pol.Giussaghese, Usd Villanova, Adc Teglio Veneto, Adc Fossalta Piave, Calcio Basso Piave, Silea Impresacalcio, Calcio La Ronca Asd, Asd Real Sindacale, Mareno Gialloblu, Asd Città di Eraclea Calcio, Calcio Ponte Crepaldo San Giovanni Bosco, Asd Calcio Meolo nonchè dalla Fgic Lega Nazionale Dilettanti.